Gli operatori umanitari di World Central Kitchen uccisi in un raid israeliano, le conseguenze dell’attacco a Damasco, la settimana europea di Blinken, Ursula von der Leyen sotto scacco, spiragli per l’Ucraina al Congresso di Washington, l’artista dei mosaici di Mariupol (uccisa dal Kgb), il progetto di mini centrali nucleari per fornire energia alle macchine dell’intelligenza artificiale, il ritorno (legale) del lavoro minorile in America, il triangolo del tè (Cina-Nepal-India), il Rolexgate

che minaccia la presidente peruviana, la nave che ha «dimenticato» a terra i croceristi in Africa, i numeri sulle magliette della nazionale tedesca che ricordano il simbolo delle SS. In fondo, l’addio a un poeta di San Francisco che sognava di accompagnare Dante nel suo viaggio all’Inferno: non sarà mica finito in paradiso

Gaza, chi sono gli operatori umanitari della World Central Kitchen uccisi in un raidAlmeno sette persone che lavoravano per la ong statunitense “World Central Kitchen” dello chef José Andres sono state uccise in un raid aereo dell'esercito israeliano. A comunicarlo, lo stesso chef dell’organizzazione

World Central Kitchen, gli chef in missione per nutrire corpo e animaNata ad Haiti nell’anno del terremoto da un’idea del celebrity-chef José Andrès, l’ong lavora in tutto il mondo con le vittime di guerre e disastri naturali

