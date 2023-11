Gli ex della Wagner tornano in trincea: “Insieme per vincere la battaglia di Avdiivka”

Il cielo è grigio e il silenzio è continuamente interrotto dalle forti esplosioni causate dai colpi di artiglieria che i soldati russi, appostati da qualche parte tra gli alberi, sparano in direzione della cittadina di Avdiivka. Intor…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Innovatec e Agri-Light insieme per gli impianti agrovoltaiciEliospower, controllata di Innovatec, e Agri-Light Energy Systems hanno siglato un accordo per lo sviluppo e realizzazione di nuovi impianti agrovoltaici in Italia. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Gli attimi della cattura di Matteo Messina Denaro e gli ultimi trent’anni d’ItaliaIn ‘La cattura’ il procuratore della Repubblica di Palermo e Salvo Palazzolo ricostruiscono la vicenda che ha portato all’arresto dell’ultimo boss di Cosa Nost…

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Coppa Italia 2023/2024, il tabellone dagli ottavi di finaleGli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Fabio Panetta, chi è il nuovo governatore di BankitaliaGli incarichi e gli studi del numero uno della Banca d'Italia, in carica da oggi

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ROMATODAY: Slavia Praga, dopo gli arresti arrivano 11 daspo: 2 sono per gli ultras giallorossiI divieti di accedere alle future manifestazioni sportive sono stati presi in conseguenza dei reati commessi dagli ultras di entrambe le squadre

Fonte: romatoday | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Tutti insieme, una clip esclusiva del film di amimazioneTrolls 3 - Tutti insieme, una clip del folm

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕