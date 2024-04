Gli embrioni di mammifero riescono a percepire e gestire l'esaurimento dei nutrienti

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Development mostra come gli embrioni di mammifero riescono a percepire e gestire l'esaurimento dei nutrientiMolti embrioni di mammifero hanno la capacità di adattarsi ai periodi di stress ambientale e alimentare attraverso un fenomeno noto come diapausaI ricercatori del Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology dell'Accademia Cinese delle Scienze di Shanghai hanno indagato sui topi i meccanismi di questo fenomeno,...

Successivamente, i ricercatori hanno rivelato che gli embrioni sono dotati di sensori capaci di rilevare i cali dei livelli di proteine o carboidrati, che attivano l'ingresso nella diapausa. La scoperta che gli embrioni possano sospendere il loro sviluppo anche in assenza di proteine o carboidrati suggerisce la loro capacità di sopravvivenza prolungata in laboratorio.

