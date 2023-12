Gli attori di The Crown parlano del loro ruolo

«Surreale», «intenso», «emozionante». Sono le parole che Meg Bellamy, Ed McVey e Luther Ford hanno ripetuto più spesso durante la chiacchierata con Cosmopolitan alla vigilia del lancio degli ultimi sei episodi di The Crown su Netflix.

Scelti per interpretare Kate Middleton, il principe William e il principe Harry, personaggi chiave del capitolo finale della serie di Peter Morgan in streaming dal 14 dicembre su Netflix, i tre attori stanno vivendo uno dei periodi più importanti della loro carriera. Quello del tremore dell'esordio, del debutto in grande stile. D'altronde non capita tutti i giorni di essere scelti per diventare l'alter ego di tre delle persone più riconoscibili e famose del mondo in una delle serie più acclamate dell'ultimo decennio, soprattutto se sei un esordiente. Bellamy, McVey e Ford sono i volti nuovi e brillanti di una nuova generazione di artisti pronta a conquistare un posto d'onore nelle produzioni che contano. A partire da The Crown, appunt





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Meg Ryan: «Quello che le dive non dicono»Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Italia, regolamento per ridurre gli imballaggi monouso annullatoGli eurodeputati riducono al minimo gli obblighi per le grandi catene dei fast-food e del cibo da asporto nel regolamento proposto per ridurre gli imballaggi monouso in Italia.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

The Crown: intervista alle costume designer Amy Roberts e Sidonie RobertsLe costume designer Amy Roberts e Sidonie Roberts raccontano la creazione dell'abito trasparente di Kate Middleton per la sesta stagione di The Crown.

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

The Crown, intervista alle costume designer Amy Roberts e Sidonie RobertsLa sesta e ultima stagione di The Crown è quasi giunta al termine. Per creare la giusta suspense, Netflix ha scelto di farla uscire in due momenti differenti. Le prime 4 puntate sono già online dal 16 novembre, mentre le ultime 6 saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 14 dicembre. Per i fan non solo dei reali ma anche dei loro abiti iconici questa sarà anche un'ottima occasione per approfondire alcune storie di vestiti e accessori indossati sia da Diana (Elizabeth Debicki) sia della giovane Kate Middleton (Meg Bellamy), ancora al college. Abbiamo avuto l'opportunità di analizzarne in dettaglio qualcuna, chiacchierando con le costume designer della serie tv, Amy Roberts e Sidonie Roberts. Molti dei look da voi ricreati per lo show sono fedeli agli abiti originali di Diana. Quanto era importante che fossero così realistici, e perché? In termini di creazione, ogni stagione viene affrontata nello stesso modo

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

The Crown: la sesta stagione rivela il vero volto della monarchia britannicaLa sesta stagione di The Crown su Netflix rivela il vero volto della monarchia britannica, un'istituzione millenaria fondata sulle azioni di uomini e donne fallibili ed emotivamente instabili e fragili.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

La serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal familyLa serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal family mostrando una scena in cui la regina Elisabetta e il principe Filippo si oppongono alla possibilità che Lady Diana abbia funerali di Stato. La nuova stagione della serie potrebbe assestare un duro colpo all’immagine dei Windsor.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »