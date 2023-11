Gli atleti russi potranno partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Paolo Valentino Neanche lo sport si sottrae alle divisioni geopolitiche, con l’assemblea divisa su un emendamento proposto da Mosca per permettere agli atleti russi di partecipare a Parigi 2024 con inno e bandiera. È successa una cosa mai vista, martedì scorso al Palazzo di Vetro.

Per la prima volta nella storia delle moderne Olimpiadi, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per consentire agli atleti russi di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024, non per consenso dei 197 Paesi membri dell’organizzazione, ma con una maggioranza molto ridotta. Le altre nazioni non si sono presentate in aula. La risoluzione è stata approvata con 118 voti a favore e due astensioni. È il sostegno più basso mai ricevuto dall’appello a sospendere ogni ostilità nel mondo in occasione dei Giochi, che le Nazioni Unite iniziarono a lanciare nel 1993, in piena guerra della Bosnia





