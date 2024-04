Gli artisti israeliani chiudono il padiglione alla Biennale di Venezia

Fino a quando non sarà raggiunto un accordo sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e sulla liberazione degli ostaggi israeliani: lo hanno annunciato gli artisti e i curatori che rappresentano il paese alla mostraMartedì gli artisti e i curatori che rappresentano Israele alla 60esima edizione della Biennale d’arte di Venezia, che inizierà il 20 aprile, hanno annunciato che il padiglione israeliano rimarrà chiuso fino a quando non sarà raggiunto un accordo sul...

Patir ha anche spiegato di essere contraria alle forme di boicottaggio culturale che vengono intraprese nei confronti di Israele, ma che allo stesso tempo prova una «notevole difficoltà» nel presentare il progetto israeliano della Biennale, perché «parla della vulnerabilità della vita in un momento di incredibile disprezzo per essa».

«L’arte può aspettare, le donne, i bambini e le persone che vivono l’inferno invece non possono», hanno detto Mira Lapidot e Tamar Margalit, altre due curatrici del padiglione israeliano. Margalit ha detto inoltre alche il governo israeliano, che ha pagato circa la metà dei costi del padiglione, non è stato informato in anticipo della protesta.

Nelle scorse settimane la presenza di Israele alla Biennale era stata molto criticata. A febbraio Art Not Genocide Alliance, un gruppo di attivisti, aveva pubblicato unaaperta firmata da più di 23mila artisti per chiedere l’esclusione del padiglione israeliano dalla mostra, citando in particolare il precedente del Sudafrica, a cui tra il 1968 e il 1993 fu vietato di partecipare all’evento per protesta contro l’apartheid allora in atto nel paese.

