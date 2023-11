GLI ANNIVERSARI - Le avventure di Peter Pan tornano a far sognare con la mostra "Neverland"

A settant'anni dal debutto cinematografico italiano del grande classico dell'animazione Disney, "Le avventure di Peter Pan" (16 dicembre 1953), e alla vigilia del centenario del “Peter Pan”, diretto da Herbert Brenon (1924), entrambi i film basati sull'opera teatrale “Peter e Wendy” di J. M. Barrie, l'Isola che non c'è e i suoi immortali protagonisti tornano a far sognare piccoli e grandi.

Proprio "Neverland", infatti, è il titolo della nuova mostra, a cura di Roberta Cima e con il testo critico di Antonio E.M. Giordano, della galleria romana SpazioCima, che ospiterà da mercoledì 22 novembre (vernissage ore 18:00) a domenica 14 gennaio, le opere dell'artista Ajnos, che attinge al repertorio letterario e cinematografico del magico universo ruotante attorno al personaggio del bambino Peter, che fugge dal tempo e dalle responsabilità del diventare adulti. Circa 20 le opere in mostra, principalmente con tecnica olio e collage su tela. Ingresso liber





