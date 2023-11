Gli angeli, il politicamente corretto, il flop: perché Victoria's Secret è dovuta correre ai ripari

. A sostenerlo non è qualche conservatore brutto e cattivo, ma la realtà dei fatti. Ilè emblematico, con decine di miliardi di dollari andati in fumo dopo aver scelto l'attivista trans Dylan Mulvaney come testimonial di una birra. Il gigante del luppolo non è l’unico ad aver fatto dietrofront, puntando su un ritorno alle origini. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’inversione di marcia dinon ha rispecchiato le attese, anzi: il fatturato cade a pezzi.

Sfilate trasmesse in più di cento Paesi, milioni di telespettatori, top model tra cui Gisele Bündchen, Heidi Klum, Tyra Banks, Kendall Jenner e Gigi Hadid. Sfilando sulla passerella con ali di piume bianche alte tre metri, gli “Angeli” di Victoria’s Secret sono stati un fenomeno culturale globale., il sogno di ogni adolescente etero e l’aspirazione di ogni giovane ragazza.

In più, nel 2018 Victoria’s Secret ha dovuto fare i conti con un calo di vendite piuttosto considerevole e i vertici del colosso della lingerie hanno dato ascolto alla corrente dei risvegliati: per tornare leader nel settore non bisogna più puntare su supermodelle di etnia caucasica, ma sull’come stella polare: abbandonare categoricamente la perorazione di uno standard fisico fuori dall’ordinario e la (presunta) mercificazione della donna. headtopics.com

Un cambio di strategia comunicativa accolto con entusiasmo dall’universo woke. “Sostenere le donne”, il manifesto artistico: spazio a. Tra i testimonial l’indossatrice plus size Paloma Elsesser, la trans Valentina Sampaio e la stella del calcio Megan Rapinoe. Nessun giudizio, sia chiaro: la libertà è sacra. Ma le forzature un po' meno. Il messaggio era chiaro: Victoria’s Secret espia i peccati del passato di “non inclusione”.

Tantissimi like, il sostegno del mondo Lgbt, aspettative alte verso incassi da capogiro. Ma Victoria’s Secret ha fatto male i conti, come molte altre aziende americane che hanno forzato principi per evitare polemiche. Anziché aumentare,: il fatturato del 2023 sarà in ribasso di 1,1 miliardi di sterline rispetto al 2020. Cifre choc, con buona pace dei talebani della correttezza politica.. headtopics.com

