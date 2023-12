Gli aiuti all'Ucraina in sospeso durante le festività natalizie

“Stanno tornando a casa per Natale, mentre gli ucraini stanno tornando a combattere. Loro hanno bisogno del nostro aiuto e ne hanno bisogno adesso, non dopo lo zabaione”. Quella del portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza John Kirby potrebbe essere una battuta, quando invece è solo una triste constatazione. Con le festività alle porte, senatori e deputati americani pensano alle ferie natalizie piuttosto che ad approvare quei 61 miliardi di dollari da destinare all’Ucraina.

“Se crediamo che qualcosa sia importante e urgente, dobbiamo rimanere e portare a termine il lavoro”, ha dichiarato lo speaker del Senato, il democratico Chuck Schumer, pronto a rimanere al suo posto di lavoro pur di raggiungere un accordo entro la fine dell’anno. La sensazione corre tuttavia in senso opposto, dato che la contrarietà dei repubblicani appare un ostacolo ancora troppo alto da superare. Per Kiev non va meglio nemmeno in Europa, tutt’altr





Disincanto dell'Occidente sull'UcrainaEzio Mauro, nel tuo ultimo editoriale su Repubblica hai parlato di disincanto dell’Occidente sull’Ucraina. Andiamo alle origini del disincanto. Stati Uniti ed Europa sono alla vigilia di un anno elettorale, la guerra è impopolare, dunque meno armi e meno soldi. È così? È così e ci sono delle ragioni oggettive che non sono soltanto psicologiche. C’è l’incompiuta della controffensiva lanciata da Zelensky che certo ha bloccato i russi, ma, appunto, è incompiuta. E lo stallo non è neutrale. Congela i rapporti di forza, da sempre squilibrati a favore dell’invasore. Li fotografa. Poi c’è la resistenza di Putin, che nonostante i costi enormi della guerra in termini di vite umane e di risorse mantiene un rapporto con l’opinione pubblica, come confermeranno le elezioni: naturalmente con i metodi che conosciamo, con l’opposizione fuorilegge o in galera, a partire da Navalny

