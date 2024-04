Giustizia per Giulia e Thiago: nuova udienza per l'omicidio della giovane incinta

Nulla ci restituirà Giulia , abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia. Giustizia per lei e Thiago . Così Franco Tramontano, papà di Giulia , in una storia su Instagram pubblicata la mattina della nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della ex fidanzata incinta al settimo mese, uccisa con 37 coltellate lo scorso 27 maggio a Senago, nel Milanese.

Davanti alla Corte d'Assise di Milano, verranno sentiti i medici legali e il consulenti del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo."Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago", scrive su Instagram la mamma della 29enne, Loredana Femiano. "Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita - ha aggiunto il fratello Mario - , affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giuliè". Nessuno dei familiari oggi è presente in aul

