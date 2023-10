Giuseppe Tornatore racconta al Tg La7 la serie tv 'Il Camorrista'

L’aveva girata insieme al suo film d’esordio come regista, nel 1985, prima di “Nuovo Cinema Paradiso”, dell’Oscar al miglior film straniero… prima che Giuseppe Tornatore diventasse semplicemente Tornatore. Aveva trent’anni quando realizzò “Il Camorrista” e ora, a distanza di altri trentotto, la pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Marazzo e basata sulla figura di Raffaele Cutolo, uno dei più feroci boss della camorra napoletana, torna a far parlare di sé.

La serie Prodotta da Titanus e RTI e distribuita da Minerva Pictures, a curare il restauro della serie “Il Camorrista” è stato lo stesso Tornatore. Un compito affidatogli da Guido Lombardo e che è consistito in un vero e proprio miglioramento della qualità del prodotto.

Il destino del film e della serie Che bizzarro il destino di certi film… Sarebbe proprio il caso di dire che “fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ne è consapevole Tornatore che, in un’intervista a Variety, ha dichiarato: “Il destino del mio primo film è strano. Per realizzarlo il produttore Goffredo Lombardo, che all’epoca dirigeva la Titanus, mi propose di farne anche una versione serializzata per la televisione. headtopics.com

I motivi del blocco All'epoca gli avvocati di Raffaele Cutolo avrebbero citato in giudizio entrambe le case di produzione per diffamazione. Seppur in mancanza di espliciti riferimenti alla figura del boss, il protagonista del film richiamava, infatti, chiaramente il suo personaggio e la sua storia. Mentre il lungometraggio ha trascorso un breve tempo nelle sale, la serie tv è stata completamente accantonata. Cutolo è morto nel 2021.

