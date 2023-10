Giuseppe Tornatore al Tg La7: 'L'incubo della chiusura dei cinema che ho raccontato si sta avverando'

Dopo la presentazione di due episodi - il primo e il quarto- della serie tv"Il Camorrista", realizzata in contemporanea, nel 1985, al film omonimo che segnò il suo esordio alla regia, Giuseppe Tornatore è tornato oggi, 27 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma per un incontro con il pubblico. Prima, un red carpet in solitaria. Il passo lento, la voglia di fermarsi a firmare autografi.

Quale sarebbe oggi il Nuovo Cinema Paradiso? “Quale sarebbe oggi il Nuovo Cinema Paradiso…Non è facile da dire, perché nei centri di provincia, salvo casi eccezionali, il cinema non c'è più… Quindi, non saprei", ha risposto il regista premio Oscar.

