Giuseppe Conte straccia l'accordo per il candidato unico del centrosinistra alle comunali di Bari

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha firmato la prima, vera conseguenza politica della seconda inchiesta che ha colpito il centrosinistra barese e pugliese. A Bari per il comizio in favore del candidato, l’ex premier ha di fatto stracciato l’accordo che aveva portato alla scelta di decidere con le primarie il candidato unico del centrosinistra alle comunali di Bari. I gazebo sono ancora previsti per domenica 7 aprile, ma al momento la consultazione traballa e non poco.

Anche perché l’ex premier, durante una conferenza stampa prima di salire sul palco in piazza Prefettura, ha detto anche altro. Primaper Bari nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità, di massima trasparenza” E ancora: “Continueremo a lavorare con le altre forze ma pretendendo le massime garanzie per queste condizioni. Se non ci sono, noi non ci siam

Giuseppe Conte Movimento 5 Stelle Centrosinistra Inchiesta Comunali Di Bari

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Bari, Giuseppe Conte: "Chiaro attacco politico"Il Viminale ha deciso di disporre una commissione di accesso al Comune di Bari in vista di un possibile scioglimento. L’inchiesta della Dda ba...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Corruzione elettorale a Bari, Giuseppe Conte: “Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente…Conte: 'Non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Modena-Bari 1-1, le pagelle: Pucino salva il Bari, Palumbo glaciale dal dischettoRisultato finale: Modena-Bari 1-1 Modena Seculin 6 - Inoperoso per gran parte della partita, attento in occasione del tiro in porta di Sibilli nel primo tempo. Incolpevole sul gol. Riccio 6 - Gara o

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Giuseppe Conte, il veleno di Pasqua: insulti sul governo e su MeloniChiamatelo pure veleno di Pasqua . Giuseppe Conte 'prezzemolino', recordman di interviste, su Repubblica vomita odio sul governo. E lo fa...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Test ai magistrati, Giuseppe Conte: "Meloni realizza il programma della P2"'Il Governo Meloni sta fallendo molti punti del programma proposto agli elettori, ma in compenso sta realizzando le proposte del capo della P2 ,...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Giuseppe Conte, Carlo Cottarelli: "Mi ha colpito il suo essere prolisso"Dopo L'ex presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker anche Carlo Cottarelli sfotte Giuseppe Conte . 'Al Consiglio europeo inizi...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »