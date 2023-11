Giuseppe Conte attaccato da Davide Casaleggio

Giuseppe Conte non replica all'attacco di Beppe Grillo. Ma a distanza di poche ore viene attaccanto anche da Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, fondatore insieme al comico del Movimento 5 Stelle.

"Io sono dispiaciuto di quello che è diventato oggi il Movimento 5 Stelle, perché non c'è più una partecipazione dal basso e quella che c'è è di facciata"; ha detto Casaleggio in una lunga intervista con l'Adnkronos parlando dei lineamenti assunti dalla creatura politica ideata dal padre Gianroberto e dei principi di base che hanno subito diversi cambiamenti nel corso degli anni. Il fondatore dell'associazione Rousseau e socio fondatore del progetto Camelot interviene all'indomani del 'mea culpa' politico fatto da Beppe Grillo in tv. "Ieri era il compleanno dei miei bimbi e l'ho visto in seconda battuta - ammette Casaleggio -. Ho ascoltato quello che è stato detto, posso dire che l'approvazione verso una gestione precedente è sempre apprezzata

:

