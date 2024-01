Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione Algoritmi

L'ex presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato non è più il presidente della Commissione Algoritmi. Ha rivelato di aver lasciato l'incarico in un colloquio con il Corriere della sera, spiegando che la sua nomina non risulta essere un'iniziativa della presidente del Consiglio.





SkyTG24 » / 🏆 31. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governoLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento del governo che riguarda le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Le pensioni anticipate rimangono penalizzate, ma i sanitari avranno un taglio più soft. I dirigenti medici e gli infermieri potranno rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Manovra, ok della Commissione bilancio: donne, pensioni, sanità e casa ecco tutte le novitàVia libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all'articolo 33...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovraLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra dopo una lunga maratona notturna di votazioni sugli emendamenti. Il provvedimento arriverà in Aula il 20 dicembre e il voto finale è previsto per il 22 dicembre. Inoltre, è stato approvato un testo comune delle opposizioni che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Governo rinvia sul Mes, le opposizioni abbandonano commissioneIl Pd: 'Intento dilatorio' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Il ministro Giorgetti in Commissione bilancio: 'Aperto a rispondere anche sul Mes'Il ministro Giorgetti in Commissione bilancio: 'Aperto a rispondere anche sul Mes'. La notizia su Tg La7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Addio a Jacques Delors, il papà dell'Europa modernaAveva 98 anni, fu presidente della Commissione per tre mandati consecutivi (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »