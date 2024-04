Giulia De Lellis, caffè a Roma con Andrea Damante poi passa il weekend con Giano Del Bufalo!

Giulia De Lellis e Andrea Damante fanno sognare i fan dei Damellis, ritrovandosi a Roma, ma l’influencer sceglie di passare il weekend con il fratello di Diana Del Bufalo. La relazione con il rampollo Carlo Beretta si è conclusa, sembra non nel migliore dei modi data l’ironia pungente della bella influencer romana sui social, e ora lei è. Ecco nel dettagli il gossip sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Non è un’esercitazione, ripetiamo non è un’esercitazione: Ma partiamo dal principio, ovvero da quando la bella romana, con il quale aveva da poco intrapreso una convivenza nella nuova casa comprata a Milano, si mormora a causa della famiglia del rampollo che non avrebbe mai permesso il matrimonio tra i due