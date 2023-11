Giulia Cecchettin uccisa brutalmente

Giulia Cecchettin è stata uccisa da svariate coltellate che l'hanno colpita alla testa e al collo. La prima ispezione sul corpo svolta sabato dal medico legale, alla presenza del sostituito procuratore di Pordenone Andrea Del Missier, conferma la fine più atroce per la ragazza. Il suo ex fidanzato Filippo Turetta, dopo una settimana in fuga, è stato fermato domenica mattina in Germania.

Secondo quanto riferisce l'Ansa, la giovane presentava anche numerose ferite da difesa alle mani e alle braccia. Giulia era già morta quando è stata gettata nella scarpata Giulia era già morta quando è stata abbandonata nella scarpata della Val Caltea, a Barcis, dopo essere stata scaricata dall'auto di Filippo. Ne sono convinti gli investigatori sulla scorta di quanto ha riferito loro il medico legale che ha svolto l'ispezione esterna della salma. Come apprende l'Ansa, le coltellate alla testa e al collo erano svariate e molto profonde, inferte con grande violenz





