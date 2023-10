Giudice di Forum giustifica marito violento, AgCom censura Mediaset: “Così rappresenta donne in modo scorrett…

ROMA – Un uomo che non riesce a vedere il figlio per l’ostruzionismo – dice – della ex moglie e che perde il controllo (a Forum).

Una donna sposata che tradisce il marito e tenta di recuperare la situazione (a C’è posta per te). Il racconto di queste due storie procura a RTI – cioè a Mediaset – il formale richiamo del Garante per le Comunicazioni (l’AgCom). Una misura – il richiamo – che Elisa Gi…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Agcom richiama Mediaset per 'Forum' e 'C'è posta per te': ecco perchéIl richiamo per una 'corretta rappresentazione dell’immagine della donna' Leggi di più ⮕

“Rappresenta le donne in modo scorretto”, il giudice di Forum nel mirino di AgComAlla Mediaset è stata contestata anche una puntata di «C’è posta per te» Leggi di più ⮕

Giambruno è costato 151 milioni a MediasetNuova flessione per l’azienda tv dopo lo scontro sul caso Giambruno. Antonio Ricci: “Qui a Striscia la notizia nessun dossieraggio” Leggi di più ⮕

Una fake l'effetto Giambruno sul calo in Borsa di MediasetSulle vendite pesa il raggruppamento delle azioni e i debiti della controllata tv tedesca. Ma il gossip nel Palazzo nuoce Leggi di più ⮕

“A Giambruno non piaceva il ciuffo che gli hanno tagliato a Mediaset (ma non sembrava provato)”:…Ebbene sì, il ciuffo del giornalista 'impazza' e il Corriere della Sera ha intervistato il suo hair stylist Leggi di più ⮕

Tensione Chigi-Mediaset, il governo pronto ad alzare il tetto della pubblicità RaiLa proposta del ministero delle Imprese per compensare i tagli al canone e alle altre entrate Leggi di più ⮕