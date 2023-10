Girona in vetta alla Liga prima del Clasico: la formazione catalana non vuole mollare il primato

In Spagna si parla solo di Barcellona e Real Madrid, continuamente. Le altre formazioni della Liga? Quasi un accessorio, un riempimento del massimo campionato spagnolo. Inutile dire che quando si gioca il Clasico, di scena per la prima volta il 28 ottobre per l'annata 2023/2024, le altre squadre del torneo vengono considerate ancora meno. Ed è un peccato, visto come la capolista non sia nè l'una, nè l'altra.

Anzi, se i catalani avranno la meglio guarderanno sicuramente qualcun altro dal basso verso l'alto. E quel qualcuno non sarà la formazione di Ancelotti,Dopo la vittoria contro il Celta Vigo alla vigilia del Clasico, il Girona si conferma infatti in vetta alla Liga, a +3 sul Real Madrid e a +4 sul Barcellona. Sembrava impossibile vedere un club così piccolo in testa prima della grande sfida, ma la realtà attuale dei fatti è proprio questa. Nessun sogno.

