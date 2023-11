Giovanni Valenti, allenatore italiano, accetta la sfida di allenare in Macedonia

Giovanni Valenti è uno dei cervelli in fuga del calcio italiano e dopo 28 anni nei settori giovanili di Lumezzane, Chievo, Milan, Brescia, Juventus, Parma e come vice dell'Under 19 e 20 azzurra, in estate ha accettato la sfida di andare ad allenare in Macedonia l'l’Akademia Pandev Brera Strumica , il club fondato da Goran Pandev (un mito in patria) e nel quale è entrato come socio la holding dell'italiano Alessandro Aleotti, colui che aveva portato il Brera Milano fino in Serie D.

Quinto in classifica nel campionato macedone , Valenti ci conduce in una realtà che ancora una volta si frappone sulla strada calcistica dell'Italia . Finirà come già nel playoff dei Mondiali o come all'andata di queste qualificazioni agli Europei? « Io credo che stavolta, anche con il fatto che si giocherà in casa, gli uomini di Spalletti avranno la meglio. Quando però la Macedonia affronta l'Italia qui c'è grande attesa e visti gli ultimi risultati favorevoli è alta l'aspettativa di riuscire a far bene anche stavolt

