Giovani orsi figli di mamma Amarena avvistati nel Parco Nazionale d'Abruzzo

I giovani orsi, figli di mamma Amarena, non si sono mai divisi da quando la loro madre è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un macellaio di San Benedetto dei Marsi. Sono stati avvistati in questi giorni dagli esperti, ma anche da alcuni cittadini, che hanno subito informato il Parco. Stanno crescendo insieme. Si muovono nell’area protetta, alimentandosi. Come tutti i plantigradi, devono soddisfare il proprio fabbisogno energetico giornaliero

. Ingrassare a sufficienza, per affrontare il periodo invernale. Secondo l’ente Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il fatto di essere in due, è sicuramente un punto di forza, nella gestione delle attività quotidiane. I figli di Amarena, hanno raggiunto quasi 10 mesi di vita. E come afferma il Pnalm: «Non sono più tanto cuccioli». Per immortalarli, viene utilizzata una fotocamera automatica a infrarossi, in grado di attivarsi, quando rileva il movimento. Le immagini, dunque, sono, saltuarie, proprio perché, non sempre gli orsi passano dove sono state posizionate le fototrappole. Il territorio che percorrono quotidianamente, è molto vasto. Si cerca di evitare, ogni potenziale disturbo, lasciando loro la libertà di movimento. I risultati di molti studi hanno rilevato che gli animali percepiscono la presenza umana come un pericolo. Con ripercussioni, sulla loro salute e sopravvivenz

