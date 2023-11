Giovani italiani appassionati di film e serie tv, ma due su tre li piratano

Anzitutto è forte l’interesse verso i contenuti culturali e di intrattenimento. Risulta centrale per questa fascia di età la ricerca qualitativa del prodotto, a scapito della tipologia di fruizione, usufruendo a volte di servizi illegali. La ricerca infatti evidenzia come 2 ragazzi su 3 utilizzino copie/piattaforme pirata per guardare film e serie tv.

Il contenuto è quindi ciò che conta di più per gli utenti più giovani: film e serie tv, selezionati prevalentemente per tipologia di genere, sono al primo posto delle preferenze, fruiti principalmente tramite SmartTV, Pc e Smartphone. Il 95% dei ragazzi ha dichiarato di non aver problemi ad accedere a contenuti audiovisivi a pagamento ma il 73% (7 giovani su 10) accede utilizzando credenziali di amici/parenti/colleghi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Profumo,incentivi fisco per previdenza complementare giovani'L'introduzione di trattamenti fiscali agevolati potrebbe incentivare l'adesione degli under35 a forme di previdenza complementare o forme di risparmio a lungo termine'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Lavoro, dilaga tra i giovani la filosofia del 'quiet quitting': lavorare, ma non troppoÈ tra i termini più utilizzati su Tik Tok nel 2022. Dopo il Covid, le nuove generazioni puntano a salvare posto e stipendio, ma tutelando il proprio tempo libero

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Dietro i tanti casi di violenza tra i giovani l’esibizione di dinamiche primordiali'Rifiuti-rifiutati che poi puntualmente si accaniscono contro chi ritengono debba essere oggetto del loro rifiuto'. L'opinione su La Fionda

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

CORRIERE: L’economia per tutti: così Starting Finance fa scuola ai giovaniEdoardo Di Lella e Marco Scioli hanno oltre 900mila follower e da cinque anni lavorano per costruire una community per la formazione degli under 35

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Mafia, il Papa ai giovani: abbiate il coraggio di contrastare l’illegalità e i soprusiIl messaggio del Pontefice a 30 anni dalle bombe a San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Marani sui giovani: “Le seconde squadre possono dare qualcosa, la Juve lo dimostra'Il presidente della Lega Pro Matteo Marani nell'intervista rilasciata a Prima Tivvù ha parlato anche delle difficoltà di crescere e lanciare i giovani e dell'importanza in questo senso delle seconde

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕