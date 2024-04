Giovane ladra arrestata dopo tentato furto in appartamento

Non si è girato dall'altra parte, anzi, ha prima sventato il furto nell'appartamento del vicino di casa permettendo poi alla polizia di arrestare la ladra, una 18enne. Il tentato furto in un'abitazione al Salario, nella zona di Porta Pia.

Sono stati gli agenti del commissariato Castro Pretorio a intervenire, su disposizione della sala operativa, in via Cremera, per la segnalazione di un tentato furto in abitazione. In particolare, una persona che abitava nello stabile ha udito strani rumori provenienti dalla porta di ingresso ed ha chiesto chi fosse, mettendo in fuga il presunto ladro.

In quel frangente sono giunti sul posto i poliziotti che hanno individuato subito, dalle descrizioni fornite dal richiedente, una ragazza, identificandola per una 18enneSono invece stati i poliziotti del commissariato Celio, sabato sera, a portarsi in via Claudia, all’altezza di largo della Sanità Militare, dove hanno arrestato un bosniaco di 50 anni. Il ladro è stato colto in flagranza mentre stava tentando di asportare una valigia che era all’interno di un’auto in sosta.

