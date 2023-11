Giorni della Ricerca, Mattarella: “Alcune teorie minacciano salute pubblica'

"Nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della più grande accelerazione della scienza, la diffusione della conoscenza continua a mescolarsi con il suo opposto. E' un paradosso della nostra modernità" ha sottolineato il presidenteCon una cerimonia al palazzo del Quirinale, Sergio Mattarella ha consegnato dei premi nell'ambito dell'iniziativa dei Giorni della Ricerca, promossa dall.

Secondo il presidente Mattarella le teorie anti-scientifiche "non soltanto offuscano la visione del bene comune ma sovente minacciano la salute stessa dei cittadini, contravvenendo alla prescrizione dell'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la salute è, insieme, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

'I Giorni della Ricerca', cerimonia di celebrazione con il presidente della Repubblica Mattarella

