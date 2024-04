Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'autismo: lo sport come strumento di sensibilizzazione

Una mattinata intensa, incentrata sullo Sport e sull'autismo, proprio nella giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'autismo. Al Salone d'Onore del Coni c'erano medici, istituzioni, ricercatori, atleti, squadre sportive e studenti. Uniti per sensibilizzare sull'importanza, enorme, dello sport per i ragazzi e per le ragazze affetti da questa sindrome.

