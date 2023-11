Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza: il diritto alla pace

In questo giorno ricorre l’anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. Ecco alcuni degli eventi UnicefIl 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza che quest'anno è stata idealmente dedicata al diritto alla pace.

In questo giorno ricorre l’anniversario dell’approvazione, avvenuta nel 1989, da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo.Per questa occasione, l’Unicef ha lanciato “Bambini tra guerre ed emergenze dimenticate”, per ricordare i tanti bambini che nel mondo vivono contesti di guerra ed emergenza. Il focus è su 6 paesi colpiti da conflitti o gravi violenze: alcuni, come Palestina e Ucraina, al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica ed altre emergenze “dimenticate”, come Siria, Yemen, Sudan, Hait





