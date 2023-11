Domani è il 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e, data l’ondata di indignazione, dolore e sgomento provocata dal femminicidio di Giulia Cecchettin in tutto il Paese, è facile prevedere che qualunque appuntamento sarà affollato e probabilmente di massa, perché la rabbia è grande, e tutte si sentono chiamate in causa.

Come sempre le iniziative sono numerose, in ogni città italiana, ma se si è a Roma, si vogliono muovere le gambe e ritrovarsi insieme a molte altre, viene facile andare al Circo Massimo alle 14.30 dove le ragazze di NUDM hanno indetto il concentramento di un corteo che poi raggiungerà piazza San Giovanni. Non Una di Meno è una sigla che raccoglie le realtà più giovanili, ma ha da tempo l’ambizione (talvolta la prepotenza) di monopolizzare il discorso femminista. A sentire le ragazze di NUDM il loro movimento è sempre “marea” ma, dal 2016 in poi, è un po' declinat





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cento volte Giulia Cecchettin: l’illustrazione con i nomi delle donne uccise nel 2023'Gli uomini devono fare mea culpa. Anche chi non ha mai fatto niente, chi non ha mai torto un capel…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenzaAlle 11 sarà osservato in tutte le scuole d'Italia. Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione e del Merito che ha inviato una circolare agli istituti.

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Le tappe della relazione tra Giulia Cecchettin e Filippo TurettaIl neo presidente ha promesso alla nazione questa riforma che comporterebbe: togliere dalla circolazione il peso argentino, abolire la banca centrale, usare a tutti gli effetti la valuta degli Stati Uniti come moneta nazionale

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Giulia Cecchettin: l'ipotesi del doppio passaggio dell'auto e il giallo della chiamata al 112In attesa del rientro in Italia di Filippo Turetta, sono diversi gli indizi che potrebbero far ipotizzare un delitto premeditato: dai coltelli...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

L'audio di Giulia Cecchettin:Il racconto del 22enne alla polizia tedesca che lo ha trovato con un coltello al momento dell'arresto

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »