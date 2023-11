Giornata del Gatto Nero: festa promossa dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente

Il 17 novembre è la Giornata del Gatto Nero (Black Cat Day) festa promossa dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Superstizioni e luoghi comuni resistono ancora e, nonostante il progresso della scienza e l’incalzare dell’innovazione tecnologica, c’è ancora chi crede che il passaggio di un gatto nero sulla strada o il canto di una civetta possano determinare imminenti disgrazie. Gli animali sono tutti uguali e non sono portatori di sfortuna ma unicamente di amore.

Per approfondire Agenzia ANSA Venerdì 17 , sei superstizioso? - Società e Diritti - Ansa.it Le origini della tradizione e perchè all'estero vale venerdì 13 (ANSA) Sul tema esiste persino un festival,"Mi fa un baffo il gatto nero Festival”, la kermesse pet friendly, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, giunta alla sua terza edizione che si svolge a Roma proprio venerdì 17 novembre 2023 presso la Sala Cinema dell’Anic

