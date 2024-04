Giornata da dimenticare per Rublev a Barcellona

ATP BARCELLONA - Altra giornata da dimenticare per il russo che, all'esordio sulla terra rossa catalana, perde malamente in due set contro lo statunitene Brandon Nakashima , numero 87 nel ranking ATP . E subito dopo il match point, Rublev sfoga tutta la sua rabbia disintegrando letteralmente la sua racchetta dopo averla picchiata più volte per terra., iniziato male, prosegue nel peggiore dei modi.

La frustrazione di Rublev si spiega certamente con la serie consecutive di sconfitte che inizia ad allungarsi in maniera preoccupante. Il russo, prima di uscire di scena a Barcellona, nell'ultimo mese aveva infatti rimediato sconfitte cocenti prima a Indian Wells , poi a Miami e infine a Monte Carlo . Negli ultimi due casi i ko, proprio come è avvenuto a Barcellona, erano state rimediate nel match di esordio.

