Giorgia Meloni non ha fatto nulla contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro. Neanche dopo aver scoperto quelle del suo compagno. Si è limitata a interrompere la relazione.





Leggi di più: INTERNAZİONALE » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

İLGİORNALE: L'arrivo di Andrea Giambruno al Quirinale per il giuramento di Giorgia Meloni nel 2022L'arrivo di Andrea Giambruno al Quirinale per il giuramento di Giorgia Meloni Le immagini dell'ottobre 2022 mostrano Andrea Giambruno al Quirinale per il giuramento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Alexander Jakhnagiev)

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

LEGGOİT: Giambruno, ancora guai: scatta la segnalazione all'organo di disciplina dell'Ordine dei GiornalistiAndrea Giambruno, ancora guai per l'ex compagno del premier Giorgia Meloni: è stato...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Giorgia Meloni al summit per la pace in Egitto: “Hamas usa terrorismo per impedire dialogo, reazioni…“Il terrorismo ha colpito il mondo musulmano più di quanto abbia colpito l’Occidente. Hamas usa il terrorismo per impedire qualsiasi dialogo e qualsiasi prospettiva di arrivare anche per il popolo palestinese a una soluzione concreta.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

LEGGOİT: Giorgia Meloni, shopping al centro commerciale con Andrea Giambruno e Ginevra (foto da Chi)Giorgia Meloni, shopping al centro commerciale con Andrea Giambruno e Ginevra (foto da Chi)

Fonte: leggoit | Leggi di più »

CORRİERE: Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui»La dichiarazione della premier Giorgia Meloni sul compagno Andrea Giambruno e padre della loro figlia Ginevra

Fonte: Corriere | Leggi di più »

LEGGOİT: Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui»Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno con un post social. Il premier ha pubblicato un lungo...

Fonte: leggoit | Leggi di più »