"Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha affermato in una 'intervista' con i comici russi Vovan e Lexus (diffusa oggi) che il regime di Kiev 'ha il diritto' di glorificare Bandera e Shukhevych: 'Penso che stiano facendo quello che devono fare, ed è giusto che cerchiamo di aiutarli'", scrive Zakharova.

In realtà, Meloni ha ribadito che gli ucraini 'hanno il diritto' di difendersi e l'Italia continua a sostenere Kiev"Signora Meloni, è pronta a glorificare Achille Starace, primo segretario del Partito Nazionale Fascista (NFP) nel 1931-1939, che ha iniziato la campagna antisemita del 1938? Oppure Alessandro Pavolini, ministro della Cultura nel 1939-1943, uno dei fondatori della Repubblica di Salò, primo e, grazie a Dio, ultimo segretario generale del Partito...

"Che ne dice di far rivivere le famigerate 'brigate nere' che operarono nel 1943-1945 nel nord Italia come ala militare del Partito repubblicano fascista? Capisco che sia molto impegnata con questioni molto importanti e difficilmente troverà tempo per i libri. Ma può sicuramente trovare un’ora ore per un film. Der Fall Collini è un film tedesco che vede protagonisti anche attori italiani.

