Giorgia Meloni e la manovra scritta con l’inchiostro simpatico

Le scene un po’ surreali a cui stiamo assistendo in queste ore riportano alla mente un fatto accaduto nel 2018. C’era il primo governo Conte e il vicepremier era un tal Luigi Di Maio, da poco eletto, a furor di popolo, astro nascente della politica italiana. Sul decreto fiscale comparve una voce che non era stata concordata in consiglio dei ministri.

A cinque anni di distanza, la sindrome della "manina" sembra aver colpito anche Giorgia Meloni, che si è trovata nella bozza di manovra un provvedimento su cui, nel 2019, aveva promesso : il prelievo diretto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sui conti correnti dei contribuenti per recuperare le imposte non pagate.

Una dichiarazione che evidentemente non è stata concordata neanche con l'ufficio stampa del suo stesso partito, Fratelli d'Italia, che in precedenza aveva scritto: "La norma che concedeva all'Agenzia delle Entrate la possibilità di pignorare direttamente i conti correnti di chi ha un debito non saldato con lo Stato non ci sarà. Giorgia Meloni ha imposto di far saltare questa norma ingiusta. Ben fatto Presidente".

