Giorgetti chiede ai ministri di individuare tagli per 2 miliardi di euro

Entro venerdì Giancarlo Giorgetti vuole chiudere la partita con i suoi colleghi ministri. Entro quella data attende sul suo tavolo proiezioni e previsioni sui tagli alla cosiddetta spesa discrezionale alle dotazioni dei dicasteri. A tutti loro, il responsabile dell’ Economia , ha confermato in questi giorni che per il 2024 i ministeri devono individuare e recuperare altri due miliardi di euro, per una spending review mai necessaria come quest’anno.

Nel l’ultimo Def, i tecnici dell’Economia spiegano che, più in generale, «la spesa totale delle amministrazioni pubbliche nel 2023 è aumentata del 3,8 per cento rispetto all’anno precedente». Ma a crescere è soprattutto la parte in conto capitale, quella degli investimenti sospinta anche dal Pnrr e che ha scontato dei rincari a energia e ai materiali. Più contenuto l’appesantimento della spesa in conto capitale, in salita del 14,8 per cento.

Giorgetti Ministri Tagli Spesa Discrezionale Economia

