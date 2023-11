Gioco online, pronta la riforma con stretta su illegale e ludopatie

Prosegue la corsa della “riforma Leo” verso l’attuazione. Venerdì 2 novembre sono attesi in Consiglio dei ministri altri due decreti attuativi della delega fiscale. Uno riguarderà l’accertamento e il concordato preventivo biennale, l’altro la riforma del settore del gioco «a partire da quelli a distanza».

La prima di queste prevede l’introduzione di misure che garantiscano l’autoeliminazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro. Limiti su tutti i conti di gioco attivi sul singolo giocatore che poggiano sul livello di deposito nel conto gioco e differenziate secondo l’età del giocatore. Arriveranno messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata e i livelli di spesa sostenuti dal giocatore e il superamento di un limite che dovrà essere preimpostato.

