Giocare con le bambole stimola l’empatia nei bambini: lo studio

I neuroscienziati dell’Università di Cardiff, nel Regno Unito, hanno studiato per tre anni gli effetti del gioco su un gruppo di bambini, alcuni con comportamenti autistici. Ecco i risultati Giocare con le bambole può incoraggiare lo sviluppo delle capacità relazionali nei bambini, indipendentemente dal loro profilo neuroevolutivo. È quanto è emerso da una ricerca realizzata dai neuroscienziati dell’Università di Cardiff e commissionata da Barbie.

Per effettuare lo studio, i neuroscienziati hanno utilizzato apparecchiature funzionali e all’avanguardia di spettroscopia nel vicino infrarosso, una tecnica non-invasiva di neuroimaging funzionale che indaga l’attività emodinamica della corteccia cerebrale e la conseguente capacità funzionale ad essa associata. In questo modo i ricercatori hanno esplorato l’attivazione cerebrale mentre i bambini giocavano con bambole e tablet, sia da soli e sia in compagnia di un’altra persona.

