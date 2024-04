Gino Cecchettin gira l'Italia in ricordo della figlia Giulia, uccisa da Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. L'uomo è stato a Saonara per presentare il suo libro, scritto insieme a Marco Franzoso, «Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia». Il piccolo comune in provincia di Padova non è un luogo come tutti gli altri: Giulia e i suoi fratelli sono cresciuti proprio lì, dove vivono ancora i nonni.

Ma cosa più importante, lì c'è la tomba della ragazza, sepolta nel cimitero di Saonara accanto alla madre Monica. Girando a Saonara è possibile vedere che attorno ai cipressi ci sono ancora i fiocchi rossi appesi il giorno del funerale, così come sul cancello resta il cartello impreziosito da un cuoricino rosso: «Per Giulia e tutte le donne uccise. Basta violenza

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gino Cecchettin: «Ho continuato ad apparecchiare anche per Giulia»Il padre della studentessa vittima di femminicidio ha spiegato che la famiglia ha voluto continuare a vivere nella stessa casa di sempre. «Viviamo momenti di grande dolore, ma anche di speranza»

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, il padre Gino: 'Forse avrei dovuto invadere la sua privacy'Sui genitori di Filippo Turetta: 'Mi immedesimo nei loro pensieri'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Gino Cecchettin: “Potevo parlare di più con Giulia”Intervista a Gino Cecchettin su 'Repubblica'. Il messaggio ai genitori: 'Non dobbiamo aver paura di violare la loro privacy'

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Gino Cecchettin: «Ho scritto Cara Giulia per elaborare il mio lutto»Il papà della 22enne uccisa dall’ex fidanzato, a Che Tempo che Fa, ha presentato il suo libro, che servirà per finanziare una fondazione contro le violenze di genere

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Gino Cecchettin: «Abbraccerei i genitori di Turetta, sono mamma e papà di un omicida e vivono un dramma più grGino Cecchettin è commosso: «Questo applauso spero sia per Giulia: non sono...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Gino Cecchettin: “I genitori di Filippo Turetta hanno tutta la mia comprensione, stanno vivendo un…“Mi sono immedesimato nei genitori di Filippo (Turetta, ndr) diverse volte e li penso. Hanno tutta la mia comprensione, quando li penso darei loro un abbraccio. A me mancherà mia figlia ma tornerò a sorridere, loro rimarranno sempre i genitori di un omicida.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »