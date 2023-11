Gimenez rimpianto e incubo Lazio, è già obiettivo di mercato dei top club. Piace al Barça

Dobbiamo evitare di provare a vincere le gare da soli"Okaka sulle tribune del Curi durante Perugia-Entella: novità in vista per l'attacco del GrifoWomen's Nations League, le tre giovani più promettenti: c'è l'azzurra Giulia Dragoniin Lega B e CDownloade di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: André piace al Liverpool: 'In estate ho detto no. Avevo promesso di restare al Fluminense'Andre, centrocampista del Fluminense, ha rifiutato in estate un trasferimento al Liverpool, ma a gennaio le cose potrebbero cambiare, anche perché i Reds restano interessati. Ad agosto i brasiliani h

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Viaggio tra aromi e molecole per scoprire i segreti del caffèProgetto Kimbo e La Fisica che Ci Piace del professor Schettini (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Onana osservato speciale, il Manchester United studia le mosse future: piace Diogo CostaIl rigore parato contro il Copenaghen ha in parte cancellato gli errori commessi in questa prima parte di stagione. André Onana, però, resta un osservato speciale della dirigenza del Manchester Unit

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

SKYTG24: La Russa: 'Norma anti-ribaltoni non mi piace, se premier cade si vota'I titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Zielinski intriga l'Inter: idea a zero per l'estateIl polacco piace ai nerazzurri che monitorano eventuali evoluzioni della trattativa per il rinnovo col Napoli.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Milan, largo ai giovani: contatti per Ouédraogo, piace il talento PatinoLa filosofia del Milan rimane sempre chiara è riconoscibile: rimanere altamente competitivi in Italia e in Europa cercando di costruire una rosa che abbia sempre una progettualità su più

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕