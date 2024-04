Gilardino: "Il mio futuro dipenderà dal Genoa"

Se allenerò ancora il Genoa ? Io dico sempre la verità: qua ho fatto e sto facendo un percorso di crescita incredibile. Il pensiero più grande è finire nel modo migliore questa stagione, ci sarà poi il tempo di pensare al futuro. Le parole di Alberto Gilardino sembrano quasi una sentenza. Un po' come Thiago Motta, ma anche altri quando si tratta di annunciare la possibilità di una separazione.

Che poi separazione non sarà, ma è evidente che quando il problema non è più una questione di pura scelta, bensì della possibilità che arrivi un giro di valzer importante in cui rientrare più o meno a un certo titolo, meglio non chiudere le porte., dall'altro le dichiarazioni sanno di melina per evitare scelte premature."La decisione non spetterà solo a me, per ora cerchiamo di finire nel modo migliore e fare più punti possibil

