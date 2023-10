Giarratano (Siaarti): 'Figura dell'anestesista-rianimatore è strategica per Ssn'

"Prima del Covid l'anestesista era considerato una figura intermedia tra il chirurgo e il medico, oggi le persone per merito della pandemia hanno compreso quanto invece sia strategica per il sistema sanitario nazionale. La Medicina d'emergenza è una disciplina considerata usurante che si sceglie solo per passione". Lo ha detto all'

Adnkronos Salute Antonino Giarratano, presidente della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, in occasione del 77esimo Congresso nazionale Siaarti in corso a RomaPer Giarratano resta il nodo"carenze di anestesisti rianimatori", che"non sono uniformi sul territorio nazionale - tiene a precisare - In tante regioni il problema è sugli ospedali di base, ma senza una riforma del sistema territoriale ospedaliero non basteranno mai gli...

Per rendere l'Anestesia-rianimazione più attrattiva,"come Siaarti da tempo abbiamo presentato proposte - sottolinea Giarratano - Siamo stati presenti ai tavoli del ministero della Salute e delle Commissioni parlamentari che si occupano delle problematiche dell'Area critica e dei Pronto soccorso. headtopics.com

Il presidente Siaarti traccia infine un bilancio del congresso:"E' stato un successo di partecipazione, non solo per gli oltre 4mila iscritti venuti a Roma per ascoltare tutte le sessioni scientifiche, confrontarsi con dibattiti e discussioni. Ma è stato soprattutto un appuntamento fondamentale per la formazione anche 'simulata' con l'utilizzo di manichini".

La Siaarti, conclude Giarratano, conta"circa 11mila soci iscritti, dei quali oltre il 50% ha meno di 40 anni. Il 60% sono donne che negli ultimi anni sono cresciute maniera esponenziale in termini percentuali all'interno della nostra disciplina. E questo la dice lunga su quella che è la passione che muove praticamente i medici che si dedicano alla medicina perioperatoria, alla medicina critica, alla terapia intensiva, alla terapia del dolore e all'emergenza ospedaliera". headtopics.com

