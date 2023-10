Gianmarco Pozzecco ko all'esordio con l'ASVEL: la Virtus Bologna vince 87-84 ed è 3ª in classifica

BASKET, EUROLEGA - Esordio con ko per Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell'ASVEL Villeurbanne. La Virtus Segafredo Bologna continua infatti a dare spettacolo, infilando il 4° successo di fila e imponendosi 87-84 grazie al solito, superbo, Shengelia (18 punti), ma anche alle prove di Cordinier (20) e Belinelli (16). Vu-Nere attualmente al 3° posto in regular season e sempre più lanciate.

quale nuovo tecnico del club francese, il CT della Nazionale ritrova il palcoscenico europeo ma non riesce a interrompere la striscia di k.o. consecutivi dell'Asvel. Sul parquet dell'Astroballe s'impone infatti lae unico ancora a secco di risultati positivi.

