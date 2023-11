Gianluca Vialli, Fedez e quei legami che vanno oltre

«La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno di tempo per essere curata», ha detto Fedez a Fazio, riuscendo ad ammettere che no, la sua malattia non l'ha ancora reso un uomo migliore, come invece sosteneva di essere riuscito a fare Gianluca Vialli.

«Quando ho scoperto di avere questo tumore al pancreas ovviamente ho cercato dei pareri medici, ma cercavo anche delle esperienze umane attraverso cui capire a cosa stavo andando incontro», ricorda Fedez. «L'unica intervista che trovai era quella di Gianluca.

