GF, Rosy dà un calcio a Fiordaliso per zittirla: «Ahi, mi fai male...»

Il motivo? Fiordaliso aveva lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di un’altra concorrente del reality show di casa Mediaset.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: GF, Fiordaliso ha capito: «Beatrice, lui è un abile giocatore»Fiordaliso e Beatrice Luzzi hanno discusso dei comportamenti di Giuseppe, nell'ultima giornata...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: 'Grande Fratello', nella Casa è festa grande per la notte di HalloweenClassico party a tema horror per i concorrenti del reality, Giuseppe prova a riavvicinarsi a Beatrice ma con scarsi risultati

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Grande Fratello, aereo sopra la Casa per Beatrice Luzzi: «Incredibile, arriva da Londra». La frecciata di MughBeatrice Luzzi è, sicuramente, la grande protagonista di questa edizione del Grande...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Halloween, in Danimarca la zucca di Lego più grande del mondoLa zucca più grande del mondo, realizzata con 100.000 mattoncini Lego, è esposta a...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta contro Alfonso Signorini (e ha ragione!)Beatrice Luzzi: 'Chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto 'l'attrice romana apre il 'caso' al Grande Fratello.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Pirlo perde contro Inzaghi: 'Grande allenatore, presto uscirà da questa situazione di classifica'Cosa si è detto con Inzaghi, suo compagno al Milan e grande amico? È stata questa una delle domande a cui ha risposto Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, dopo il ko per 4-0 subito sul campo della

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕