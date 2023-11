GF, Fiordaliso ha capito: «Beatrice, lui è un abile giocatore»

Fiordaliso ritiene infatti che se Giuseppe avesse davvero avuto sentimenti per Beatrice, avrebbe scritto la lettera, che tanto ha fatto discutere, in modo più privato anziché in Confessionale, dove tutto diventa pubblico. Fiordaliso crede che Giuseppe sia interessato a Beatrice ma secondo lei il ragazzo teme anche di essere eliminato dal gioco, quindi sta cercando tutte le strade possibili per restare all'interno della Casa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: GF, due concorrenti lo fanno alle spalle di Beatrice Luzzi: hanno violato il regolamento?Scoppia il caos al Grande Fratello per via di un episodio avvenuto nel corso dell’ultima...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: GF, due concorrenti lo fanno alle spalle di Beatrice Luzzi: hanno violato il regolamento?Scoppia il caos al Grande Fratello per via di un episodio avvenuto nel corso...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Vittorio Menozzi commenta la situazione tra Alex Schwazer e Beatrice Luzzi [VIDEO]Vittorio Menozzi ha espresso il suo pensiero su ciò che è successo tra Alex Schwazer e Beatrice Luzzi in puntata. Ecco le sue parole!

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta contro Alfonso Signorini (e ha ragione!)Beatrice Luzzi: 'Chiunque può dire qualsiasi cosa perché tanto il video può non esserci. Perché il Grande Fratello non riprende tutto 'l'attrice romana apre il 'caso' al Grande Fratello.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Grande Fratello 2023: la rivelazione di Alex Schwazer e l'imbarazzo di Beatrice LuzziLa quindicesima puntata del reality show di Canale 5 vede ancora una volta protagonista l'attrice di Vivere, bersagliata da più fronti con lo scopo di farla crollare

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Grande Fratello, Beatrice Luzzi gela Giampiero Mughini: cosa è successoLa battuta dello scrittore e la risposta 'gelida' dell'attrice

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕