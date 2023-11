GF, Beatrice Luzzi chiede aiuto a Giuseppe Garibaldi: «Attento a quello che fa Massimiliano Varrese»

GF, ‘una sceneggiata finta’: il retroscena rivelato da Massimiliano Varrese dopo la puntata Beatrice Luzzi chiede aiuto a Giuseppe Beatrice Luzzi ha cercato inizialmente di tenere le distanze da Giuseppe Garibaldi, salvo poi ricredersi e tornare a parlargli soprattutto per chiedergli un favore personale che riguarda un altro concorrente del reality show di casa Mediaset: Massimiliano Varrese.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi prova a baciare Beatrice Luzzi, lei è furiosa: 'Rischi grosso, vattene' [VIDEO]Durante la notte di Halloween nella Casa del GF Giuseppe Garibaldi ha provato a baciare Beatrice Luzzi, provocandone la reazione furiosa. Ecco cosa è successo!

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: GF, Beatrice chiede aiuto a Giuseppe: ecco cosa non vorrebbe che facesse Massimiliano VarreseTra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nella casa del Grande Fratello, si era creato un rapporto...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Grande Fratello, Beatrice Luzzi attacca Giuseppe Garibaldi dopo la lettera: «Essere disumano e becero. ProntoDopo aver superato indenne il televoto del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi scrive a Beatrice Luzzi: la gieffina svela per errore il contenuto della letteraGiuseppe Garibaldi consegna la lettera a Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: GF, Fiordaliso ha capito: «Beatrice, lui è un abile giocatore»Fiordaliso e Beatrice Luzzi hanno discusso dei comportamenti di Giuseppe, nell'ultima giornata...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: GF, due concorrenti lo fanno alle spalle di Beatrice Luzzi: hanno violato il regolamento?Scoppia il caos al Grande Fratello per via di un episodio avvenuto nel corso dell’ultima...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕