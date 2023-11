GF, Beatrice chiede aiuto a Giuseppe: ecco cosa non vorrebbe che facesse Massimiliano Varrese

Lei ha cercato inizialmente di tenere le distanze da lui, salvo poi ricredersi e tornare a parlargli soprattutto per chiedergli un favore personale che riguarda un altro concorrente del reality show di casa Mediaset: Massimiliano Varrese. Beatrice ha infatti paura che quest’ultimo possa fare qualcosa di molto stupido, tanto è vero che è arrivata a chiedere a Giuseppe di intervenire nel caso avvenga qualcosa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEGGOIT: Grande Fratello, Massimiliano Varrese critica di Heidi Baci: «Chi è veramente?»Massimiliano Varrese e Heidi Baci sono stati due grandi protagonisti di questa edizione del Grande...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Grande Fratello, la lettera di Giuseppe a Beatrice LuzziL'aspettavamo, è arrivato. Dopo un lungo periodo di silenzio, Beatrice Luzzi e Giuseppe...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: 'Grande Fratello', Giuseppe dà a Beatrice la lettera, scopri cosa c'è scrittoGaribaldi avrebbe voluto che gliela consegnassero dopo una sua eventuale eliminazione per dirle tutto ciò che non era stato in grado di farle sapere

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi prova a baciare Beatrice Luzzi, lei è furiosa: 'Rischi grosso, vattene' [VIDEO]Durante la notte di Halloween nella Casa del GF Giuseppe Garibaldi ha provato a baciare Beatrice Luzzi, provocandone la reazione furiosa. Ecco cosa è successo!

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Grande Fratello, Beatrice Luzzi attacca Giuseppe Garibaldi dopo la lettera: «Essere disumano e becero. ProntoDopo aver superato indenne il televoto del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi scrive a Beatrice Luzzi: la gieffina svela per errore il contenuto della letteraGiuseppe Garibaldi consegna la lettera a Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕