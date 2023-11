Germania e Francia aiutano le rispettive industrie nel contrasto al caro-energia a suon di decine di miliardi di euro. Un passo ulteriore verso la fine del mercato unico europeo e una minaccia alla competitività delle produzioni italiane.

“L’Italia – è il grido di allarme delle imprese interpellate da HuffPost – non può competere”, soprattutto se le aziende nostrane sono costrette, denunciano, a pagare l'energia due volte quanto pagano i concorrenti franco-tedeschi: "Rischiamo di andare fuori mercato". Roma, come noto, non ha gli stessi spazi di manovra fiscale: “La partita si giocherà sul Patto di Stabilità” sottolinea Confimi, l’associazione dell’industria manifatturiera italiana. Per Federacciai, ci spiega il presidente Antonio Gozzi, è necessario che il governo Meloni proponga a Berlino “una tariffa europea per gli energivori” e si affretti a “sbloccare il decreto energia con al suo interno misure fondamentali come l’energy release





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dal parlamento ai Comuni: così le Ong ricevono i finanziamenti per i migranti dalla GermaniaIl Comune di Göttingen è pronto a 'sponsorizzare' la nave Ocean Viking di SOS Méditerranée, che non ha ricevuto il finanziamento nella prima tranche di stanziamenti da parte del governo tedesco

Fonte: ilgiornale - 🏆 17. / 66,528 Leggi di più »

Viaggio al centro della dolcezza: così nasce in Germania la tavoletta Ritter SportUna gamma di 42 prodotti, l'evoluzione di una piccola pasticceria a sud di Stoccarda fondata nel 1912 e capace di conquistare il mondo, quadratino dopo qua…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Germania: l'odio verso gli ebrei mai così alto da decenniIl rapporto del governo dopo l'inizio della guerra Hamas-IsraeleMilano, 7 nov. (askanews) - Dopo...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

L'omicidio di Giulia, la fuga, l'arresto in Germania: così si è tradito Filippo TurettaL'omicidio di Giulia, la fuga, l'arresto in Germania: così si è tradito Filippo Turetta. La ricostruzione della settimana dopo il femminicidio sul TG La7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 26. / 28,125 Leggi di più »

La magia semplice di Ginzburg-Moretti e la radiografia di quei borghesi così lontani, così viciniAl suo esordio teatrale porta in scena un dramma borghese, due piccole commedie amare di Natalia Ginzburg riunite in un unico spettacolo: uomini anaffettivi e …

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Erano anni che non venivano uccise così tante persone in Cisgiordania in così poco tempoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83,2 Leggi di più »