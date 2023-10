Germania, crescono le accuse di antisemitismo a Fridays for Future

Crescono le critiche in Germania contro Fridays for Future per il posizionamento dell'organizzazione internazionale e dell'attivista Greta Thunberg sul conflitto tra Israele e Hamas. Il presidente del Consiglio centrale degli Ebrei in Germania, Josef Schuster, ha invitato gli attivisti tedeschi di Fridays for Future a prendere le distanze dall'organizzazione internazionale,"cambiando il nome" e interrompendo ogni contatto.

Bild scrive oggi che la più nota leader di Fff in Germania, Luisa Neubauer,"deve separare la propria strada da quella di Thunberg", visto che sulla questione israelo-palestinese"Fridays for Future International utilizza il linguaggio degli islamisti e dei complottisti", usando concetti come"martiri" e"bugie dei media occidentali" nella difesa della causa palestinese.

In un post social di ieri, Fff Germania si è già distanziato dall'organizzazione internazionale, dicendo che sulla questione"non parla per noi". Ma per molti critici la risposta del gruppo tedesco è insufficiente. headtopics.com

