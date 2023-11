Germania, avvisaglie di recessione. Pil in calo dello 0,1% nel terzo trimestre. Domani il dato italiano

diffuse un paio di settimane fa, mostrano un 2023 in recessione (- 0,5%) a cui dovrebbe seguire un 2024 di ripresa (+ 0,9%). Il dato di luglio-settembre è stato influenzato soprattutto da una, cresciuto molto dopo il taglio del “cordone ombelicale” con la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina. Come tutti gli altri paesi dall’area euro anche, ha invitato a non eccedere in pessimismo, sottolineando la capacità del paese di adattarsi.

Il pil della Germania a -0,1% nel terzo trimestre - Altre NewsIl Prodotto interno lordo della Germania nel terzo trimestre dell'anno è a -0,1%. Lo indica l'ufficio di statistica Destatis. Il dato è meglio delle stime di -0,2%. Nel secondo trimestre è stato di 0,1% e nel primo trimestre invariato. (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Confindustria taglia le stime del Pil nel 2024, dal +1,2% a +0,5%Presentato a Roma il Rapporto di previsione del Centro Studi di Confindustria che disegna gli scenari del 2024 su Pil e inflazione Leggi di più ⮕

Confindustria: le stime del Pil più che dimezzate: +0,5% nel 2024Centro Studi: E' una 'bassa crescita trainata quasi interamente dai consumi delle famiglie'. Cruciale il Pnrr per gli investimenti Leggi di più ⮕

