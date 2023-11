Gerardina Corsano morta dopo la pizza con olio piccante, grave il marito: dubbi sull'ipotesi botulino

L'ipotesi botulino (una tossina pericolosissima che si forma in assenza di ossigeno in ambienti non acidi) è tutta da provare. Si è parlato di un olio piccante al peperoncino che la coppia avrebbe messo su una pizza, ma i titolari del locale di Ariano Irpino spiegano che lo stesso identico prodotto è stato consumato da tante altre persone senza problemi di alcun tipo.

Il fatto che marito e moglie si siano sentiti entrambi male, e con sintomi simili, farebbe pensare che la presunta intossicazione possa essere legata a qualcosa che abbiano ingerito entrambi.

Gerardina e Angelo erano una coppia molto stimata, erano sposati da poco più di un anno e vivevano in località Fiumarelle. Lui è un commerciante agricolo, mentre lei era una casalinga ed era originaria di Difesa Grande. Grande cordoglio.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Coppia avvelenata dal botulino al ristorante ad Ariano Irpino: Gerardina morta a 46 anni, Angelo ricoveratoUn condimento con olio piccante a base di peperoncino sulla pizza è risultato fatale per...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Gerardina Corsano, morta avvelenata dalla pizza al botulinoGerardina Corsano, morta avvelenata dalla pizza al botulino

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Avellino, muore dopo la pizza al ristorante: un tragico sospettoLa Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta sulla morte di Gerardina Corsano , una donna di 46 anni di Ariano Irpino (Avellino) morta in o...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Mangiano una pizza e si sentono male ad Ariano Irpino: morta 46enne, grave il maritoSecondo la nipote della coppia la causa potrebbe essere un olio al peperoncino

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Coppia mangia olio piccante su una pizza, presunta intossicazione letale: lei è mortaSi indaga sul decesso di Gerardina Corsano, 46 anni, avvenuto ad Ariano Irpino (Avellino). Il marito è ricoverato in ospedale

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Ariano Irpino, donna muore dopo aver mangiato una pizza: ipotesi intossicazione botulinoI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕