Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: torna Retegui. Dal 1' Ochoa, Malinovskyi e Dia

Tonali, scatta subito la squalifica di 10 mesi: convocato dal Newcastle, non può giocareCaso scommesse, i legali di Zaniolo: 'Nessun indizio a suo carico, non ha mai scommesso sul calcio'Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile.

Ma a questa Juve servono Chiesa e Vlahovic'Tognozzi, UFFICIALE l'addio alla Juve, va al Granada. Ha scoperto Yildiz e SouléAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Formazioni Genoa-Salernitana, chi gioca titolare: le ultime su Retegui, Ochoa e CostilVia al decimo turno di Serie A, apre la giornata la partita tra Genoa e Salernitana: Gilardino recupera Retegui. Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana LIVE: torna Retegui dal 1'Sky Sport Leggi di più ⮕

Stasera Genoa-Salernitana, i convocati di Gilardino: tornano Strootman e ReteguiIl Genoa ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Salernitana, anticipo della decima giornata di Serie A. Mister Gilardino ritrova sia Retegui che Strootman, presenti Leggi di più ⮕

Genoa, i convocati di Gilardino per la Salernitana: la scelta su ReteguiIl Genoa si prepara alla sfida che domani vedrà i ragazzi di Alberto Gilardino affrontare la Salernitana dell&39;ex compagno di squadra Pippo Inzaghi. In vista del match, questo l&39;elenco dei Leggi di più ⮕

Genoa, torna la RE-AL: con Retegui Gudmundsson non è più soloSmaltito il guaio al ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare le gare di campionato contro Milan e Atalanta e la chiamata in Nazionale, questa sera con la Salernitana Mateo Retegui è pronto a Leggi di più ⮕

Il Secolo XIX: 'Genoa, il ritorno del Re Tigre Retegui: 'Sta bene, sarà del match''Genoa, il ritorno del Re Tigre Retegui: 'Sta bene, sarà del match'' scrive Il Secolo XIX. Mateo Retegui è assente dal 1° ottobre, il problema al collaterale adesso è alle spalle, ma stasera torner Leggi di più ⮕